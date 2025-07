PF deflagra operação contra organizações criminosas no Sul de Minas

1ª fase da operação revelou um esquema complexo envolvendo tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e outros crimes, com movimentação estimada em R$ 50 milhões.

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal iniciou, na manhã da última sexta-feira (25/7), a segunda fase da Operação Conexão Sul de Minas, com o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuam no Sul de Minas Gerais e no interior de São Paulo.

Nesta etapa, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Alfenas autorizou e estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, oito de prisão temporária, além de buscas, apreensões e sequestro de bens dos suspeitos investigados.

A operação é um desdobramento da primeira fase, deflagrada em 26/6, que revelou um esquema complexo envolvendo tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e outros crimes graves, com movimentação estimada em R$ 50 milhões.

Fonte: Polícia Federal