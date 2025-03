PCMG recupera máquina agrícola avaliada em R$440 mil em Itaú de Minas

Três pessoas suspeitas foram presas em flagrante.

Foto: PCMG

Na manhã dessa quarta-feira (19/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, em Itaú de Minas, região Sudoeste do estado, uma máquina agrícola avaliada em R$440 mil, que foi adquirida em fevereiro deste ano, mediante estelionato. Três pessoas suspeitas foram presas em flagrante.

Durante as investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia Regional em Alfenas, os policiais acionaram outras instituições de segurança para que fosse realizado o cerco/bloqueio, momento em que um carro evadiu no posto do pedágio de Alfenas e foi abordado por policiais militares na cidade de Serrania. No momento da abordagem, os suspeitos abandonaram o automóvel e tentaram fugir por meio de um matagal, mas foram detidos.

As apurações apontam que os suspeitos, ocupantes do veículo, possuem participação em crimes de estelionato, organização criminosa, falsificação de documentos, receptação, dentre outros. Os policiais verificaram que o carro havia sido roubado no estado de São Paulo e estava com uma placa “fria”.

As investigações continuam.

A operação contou com a participação das equipes das delegacias especializadas de Repressão a Crimes Rurais em Passos e em Alfenas, além do apoio de policiais civis da Delegacia Regional em Passos, do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional em Poços de Caldas, da coordenação do 18º DEPPC e da aeronave da Polícia Militar, que deu apoio para os policiais civis e militares que ainda estão em campo.

Fonte: PCMG