PCMG promove formatura de novos policiais e servidores administrativos

Os servidores foram preparados por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol-MG), tendo como base o programa curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Foto: PCMG

Na manhã desta quinta-feira (18/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a formatura de 34 servidores que concluíram o Curso de Formação Técnico-Profissional – para o efetivo policial – e o Curso de Preparação para o Exercício da Função Administrativa – voltado a carreiras administrativa –, totalizando 1.430 empossados, aprovados no último concurso para todos os cargos da instituição.

Foram capacitados para o exercício de suas respectivas funções em investigação criminal, atividades de polícia judiciária e serviços técnicos, nesta turma, dois delegados, cinco escrivães e 21 investigadores, além de dois analistas e quatro técnicos assistentes. Os servidores foram preparados por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol-MG), tendo como base o programa curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Ao longo dos estudos, os formandos foram apresentados à construção de conhecimentos pertinentes ao campo de atuação técnica e humana na área da segurança pública. A chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, deixou uma mensagem aos novos profissionais: “Sempre combatam o bom combate. Que tenham o enfrentamento da criminalidade e o compromisso com a segurança pública dos mineiros como seus objetivos profissionais”.

Investimentos e conhecimento

Gamboge ainda destacou a importância das aquisições e melhorias dos últimos anos e citou projetos de modernização da PCMG. “As senhoras e os senhores estão ingressando em uma nova era da instituição, com tecnologia, com investimentos, que irão propiciar ferramentas para investigação e inteligência policial, a fim de potencializar o nosso trabalho enquanto polícia investigativa”, pontuou.

Já a diretora da Acadepol, delegada-geral Yukari Miyata, ressaltou a dedicação dos servidores até a conclusão do curso, citando os esforços empregados e a importância da capacitação contínua. “Os desafios serão seus eternos acompanhantes por toda a carreira profissional, porque eles despertarão nos senhores e nas senhoras a necessidade de evolução, de atualização e de busca por novos conhecimentos”.

Cerimônia

A turma de formandos teve como paraninfa a presidente do Serviço Social Autônomo (Servas), Christiana Noronha Renault de Almeida; patrono, o delegado-geral e ex-chefe da PCMG, Wanderson Gomes da Silva; e professores homenageados, Emerson Crispim de Morais, Iuri Pereira dos Santos Ribeiro, William de Almeida Oliveira e Vinícius Augusto Ribeiro Caldas.

A solenidade ocorreu no auditório do BDMG, em Belo Horizonte, com a presença dos membros do Conselho Superior da Polícia Civil e de representantes do Poder Legislativo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, da Ouvidoria de Polícia, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Clique AQUI para assistir à cerimônia.

Incremento

Dos 1.430 servidores aprovados no concurso público da PCMG regidos por editais de 2021 e 2022, tomaram posse 128 delegados, 668 escrivães, 183 investigadores, 54 médicos-legistas, 136 peritos criminais, 85 analistas e 176 técnicos assistentes.

Para reforçar o quadro de pessoal da PCMG, foi prorrogado por dois anos, a contar de 28 de junho de 2024, o prazo de validade do concurso público para o cargo de escrivão – Edital nº 04/2021. Ainda, a Polícia Civil está organizando o lançamento de novo concurso, conforme anunciado em dezembro do último ano, para o provimento de 255 vagas distribuídas entre as carreiras de delegado, investigador, perito criminal e médico-legista.

Fonte: PCMG