PCMG prende suspeitos de estupro, feminicídio e latrocínio em Itajubá

Todos os três suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional em Minas Gerais.

Foto: PCMG

Na última quinta e sexta-feira (20 e 21/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu três suspeitos, com idades de 26, 46 e 52 anos, que estavam foragidos e se escondiam em Itajubá, no Sul de Minas.

Um dos suspeitos, de 26 anos, tinha mandado de prisão em aberto e estava foragido da Justiça do estado do Ceará, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2021, que resultou em condenação de mais de 11 anos pelo crime.

O homem, após tomar conhecimento das investigações policiais, fugiu da cidade cearense com sua família e teria passado pelo Piauí antes de chegar a cidade de Itajubá. Ele estava morando no município mineiro com a família há dois anos. Foram realizados diversos levantamentos investigativos para encontrá-lo e prendê-lo. A ação aconteceu quando a equipe de policiais o localizou perto da casa onde morava e usava outro nome para se identificar.

Outro suspeito, da Justiça do estado de São Paulo, foi identificado após investigações da equipe da Delegacia em Itajubá sobre um roubo. O suspeito também usava dados falsos para se identificar e foi condenado a 20 anos de prisão, em 2005, por um latrocínio cometido no estado paulista.

Pelo crime de feminicídio contra a ex-companheira no ano de 2016, em São Paulo, o suspeito de 52 anos foi condenado a cumprir uma pena de 11 anos. Após informações de que ele morava em Itajubá, foram articuladas ações policiais para a prisão.

Fonte: PCMG