PCMG prende suspeito de perseguir a ex-companheira

Foto: PCMG

Investigado por perseguir a ex-companheira e descumprir medidas protetivas, um suspeito, de 36 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Cristais, Sul do estado, em menos de um mês após ter sido detido em flagrante pelos mesmos crimes. Na ocasião do cumprimento do mandado, o suspeito ainda foi autuado por desobediência, resistência e direção perigosa ao tentar fugir da prisão.

A preventiva foi efetuada no fim de julho. Antes, no dia 1º do mesmo mês, o investigado foi preso em flagrante quando capturado em frente à Delegacia de Polícia Civil local após perseguição sistemática contra a vítima, de 31 anos. Na ocasião, o suspeito também foi autuado por tráfico de drogas após terem sido encontradas porções de cocaína e invólucros plásticos no local onde ele estava se hospedando.

Na terceira semana após a prisão em flagrante, em 25 de julho, a vítima retornou à unidade policial para registrar nova prática de stalking e descumprimento de medidas protetivas por parte do ex-companheiro, quando mais uma vez ele foi até o local e tentou forçar a entrada. O policial que atendia a mulher, percebendo a situação, impediu a ação do suspeito, que fugiu.

Cerco

Diante dos fatos, a PCMG representou à Justiça pela prisão preventiva do investigado. Com o mandado expedido, no dia seguinte (26/7), os policiais, já monitorando o suspeito, o abordaram quando ele vinha de Campo Belo sentido Cristais. O suspeito desobedeceu a ordem de parada e partiu em alta velocidade, colocando em risco a integridade de pedestres, rumo à zona rural de Cristais para se esconder em um matagal.

Após intensas buscas, o suspeito foi encontrado e preso. Na delegacia, foi lavrado procedimento flagrancial em relação aos crimes de direção perigosa, desobediência e resistência, bem como dado cumprimento do mandado de prisão preventiva.

O suspeito ainda é investigado por ter contraído empréstimos fraudulentos, que somam cerca de R$ 500 mil, em nome da ex-companheira. As apurações prosseguem, e o suspeito está à disposição da Justiça no sistema prisional.

Fonte: PCMG