PCMG prende suspeito de participação em homicídio tentado em Lavras

Investigado detido foi encaminhado ao presídio e está à disposição da Justiça. Demais suspeitos, já se encontram no sistema prisional em razão de outros procedimentos criminais.

Foto: PCMG

Em decorrência de um inquérito policial instaurado para apurar uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Vila Murad, em Lavras, no fim de 2023, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou a prisão preventiva de um dos investigados, de 29 anos, nesta quinta-feira (9/5).

O crime ocorreu no dia 2 de dezembro, quando o trio teria tentado recuperar um celular supostamente roubado pela vítima, um homem de 29 anos, no bairro onde os suspeitos residem.

O aparelho não foi localizado, e a vítima teria sido agredida com coronhadas e atingida com disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e se esconder em um condomínio fechado próximo ao local dos fatos.

A partir do trabalho investigativo, a equipe policial chegou a três suspeitos do homicídio tentado. O investigado detido foi encaminhado ao presídio e está à disposição da Justiça. Os demais suspeitos de envolvimento no crime, de 21 e 26 anos, também já se encontram no sistema prisional em razão de outros procedimentos criminais.

