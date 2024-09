PCMG prende suspeito de aplicar golpes em Pouso Alegre

Ação policial foi desencadeada nessa quarta-feira, no momento em que o investigado aplicava o golpe em uma das vítimas.

Foto: PCMG

Em Pouso Alegre, Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, suspeito de cometer estelionato se passando por representante de uma grande indústria da cidade para adquirir produtos. A ação policial foi desencadeada nessa quarta-feira (4/9), no momento em que o investigado aplicava o golpe em uma das vítimas.

A equipe especializada em defraudações da Polícia Civil na cidade, encontrou o suspeito após receber informações que ele estaria realizando nova fraude contra uma loja no bairro São Cristóvão.

Os policiais civis abordaram o suspeito quando ele ainda estava com produtos do delito cometido anteriormente no mesmo dia e aguardava um motorista com um caminhão que levaria os itens da vítima daquele estabelecimento. Outros produtos foram localizados em uma transportadora, contratada para levar o material à cidade paulista de Ribeirão Preto.

Golpe

Para realizar o crime, o suspeito realizava a compra se passando por um funcionário de uma grande empresa da cidade, pedindo para que faturasse para esta pessoa jurídica. Assim, contratava um frete que levaria os produtos até o local indicado. Posteriormente, uma transportadora contratada enviava para o estado de São Paulo.

Todo o material foi recuperado pela PCMG. Alguns já foram restituídos às vítimas, outros aguardam a identificação formal para devolução. A Polícia Civil está à procura da loja elétrica situada na região central que também foi vítima do golpista.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG