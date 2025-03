PCMG prende suspeito de agredir companheira em Lavras

As investigações prosseguem e o suspeito poderá responder pelo crime de lesão corporal.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, na segunda-feira (11/3), um homem de 55 anos, suspeito por agredir a companheira em Lavras, no Sul do estado.

As investigações tiveram início após a vítima, de 55 anos, procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, no dia 6 de março, e relatar que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas por parte do marido.

Na ocasião, ela afirmou ter sido espancada dentro de casa, durante o feriado de Carnaval, com chutes e murros. O suspeito ainda a teria jogado ao chão e batido a cabeça dela contra a parede por diversas vezes.

Diante dos fatos, a vítima passou por exame de corpo de delito, que atestou as lesões resultantes do espancamento.

As investigações prosseguem e o suspeito poderá responder pelo crime de lesão corporal.

Fonte: PCMG