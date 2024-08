PCMG prende no RJ suspeita de matar o namorado em Poços de Caldas

Após apurações, a investigada foi localizada e presa em uma clínica psiquiátrica na cidade de Petrópolis (RJ).

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, prendeu preventivamente, em Petrópolis (RJ), na última terça-feira (6/8), uma mulher, de 21 anos, suspeita de matar o namorado, de 34. O crime ocorreu no dia 28 de julho deste ano, em Poços de Caldas, Sul de Minas.

Investigações apontam que o casal teria deixado o condomínio, onde residia, minutos antes do crime. Eles teriam ido, no veículo da vítima, em direção ao local dos fatos – uma área aberta com visão privilegiada da cidade, onde normalmente as pessoas vão para observar o pôr ou nascer do sol, e fazer uso de drogas e bebidas alcoólicas.

Segundo levantamentos, a suspeita retornou sozinha para o condomínio poucos minutos após a vítima ser localizada ainda com vida por testemunhas que passavam de carro pelo local. O homem teria sido atingido com um objeto perfurocortante.

Após apurações, a investigada foi localizada e presa em uma clínica psiquiátrica na cidade de Petrópolis (RJ). O caso foi apresentado pela PCMG ontem (7/8) em coletiva de imprensa.

Fonte: PCMG