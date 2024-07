PCMG prende idoso suspeito de estuprar a neta em Bambuí

Com as informações, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado.

Foto: PCMG

Um homem de 66 anos, suspeito de estuprar a neta, de 11 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Bambuí, no Sudoeste do estado, nesta terça-feira (16/7).

As investigações tiveram início a partir da denúncia de funcionários da escola onde a vítima estudava ao Conselho Tutelar local. Na ocasião, a criança relatou a uma amiga que estava com medo de estar grávida pois estava sendo abusada pelo avô materno.

“Durante o depoimento especial, a menina confirmou ter sofrido os abusos pelo suspeito por várias vezes. Ela relatou que ele passava a mão em suas partes íntimas e tentava lhe beijar na boca. Houve, ainda, tentativa de conjunção carnal”, explicou a delegada responsável pelas investigações, Cláudia Cipullo.

Com as informações, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado.

Fonte: PCMG