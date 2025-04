PCMG obtém cautelares contra suspeita de aplicar golpes financeiros

As vítimas, em sua maioria pessoas idosas, eram abordadas em suas residências sob o pretexto de receberem simulações de empréstimos.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) obteve, nesta sexta-feira (11/4), a concessão de medidas cautelares contra uma mulher suspeita por aplicar golpes financeiros em aposentados e pessoas idosas no município de Passos e região, no Sul do estado.

A decisão judicial impôs restrições à liberdade de locomoção da suspeita, que deverá comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades e conduta. Caso descumpra as condições estabelecidas, as medidas poderão ser convertidas em prisão preventiva.

As investigações, conduzidas pela equipe que apura crimes cibernéticos em Passos, revelaram que a mulher realizava empréstimos fraudulentos em nome das vítimas e desviava os valores para contas de terceiros, além de sua própria conta bancária. As vítimas, em sua maioria pessoas idosas, eram abordadas em suas residências sob o pretexto de receberem simulações de empréstimos.

“Trata-se de uma atuação planejada, que se aproveita da fragilidade das vítimas para obter ganhos indevidos. As cautelares foram importantes para interromper a atividade criminosa, mas seguimos monitorando”, afirma o delegado responsável pelo caso, Felipe Capute.

Fonte: PCMG