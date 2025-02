PCMG localiza cadáver em investigação de desaparecimento em Poço Fundo

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, no último sábado (15/02), um cadáver enterrado sob o piso de uma residência em Poço Fundo, no Sul de Minas Gerais. A descoberta ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação sobre o desaparecimento de um homem de 37 anos. O principal suspeito, de 39 anos, já estava preso por outro crime.

As investigações apontam que os fatos ocorreram entre os dias 12 e 15 de novembro do ano passado, quando a vítima foi morta e teve o corpo parcialmente esquartejado antes de ser ocultado. O caso está sendo tratado como homicídio qualificado.

Perícia

Uma equipe do Posto de Perícia Integrada (PPI) da PCMG em Alfenas realizou exames com luminol para detecção de vestígios de sangue no local. Já o corpo foi encaminhado para o Posto Médico Legal (PML) em Poços de Caldas e seguirá para o IML em Belo Horizonte para identificação completa.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.

Fonte: PCMG