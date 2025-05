PCMG investiga desvio de mais de R$ 7 milhões em empresa de Passos

Principal suspeito é um ex-funcionário, que teria se aproveitado da posição de confiança para realizar transferências bancárias fraudulentas para contas de sua titularidade.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta semana, uma investigação que apurou o desvio de mais de R$ 7 milhões de uma empresa do setor de insumos agrícolas, no município de Passos, no Sul de Minas. O principal suspeito é um ex-funcionário do departamento financeiro, que teria se aproveitado da posição de confiança para realizar transferências bancárias fraudulentas para contas de sua titularidade.

De acordo com o delegado Felipe Capute, responsável pela investigação, o suspeito agia de forma planejada, utilizando descrições genéricas nos lançamentos contábeis com o objetivo de dificultar a detecção das irregularidades por outros funcionários da empresa. O esquema teria perdurado por um longo período, envolvendo múltiplas contas bancárias e estratégias de ocultação financeira.

As apurações foram fundamentadas em análise de documentos contábeis, extratos bancários e depoimentos de testemunhas. O conjunto probatório confirmou a materialidade do crime e indicou de forma clara a autoria.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais prossegue com diligências para verificar a eventual participação de outras pessoas no esquema.

Fonte: PCMG