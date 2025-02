PCMG e PMMG deflagram operação Xeque-Mate em Itajubá

Foto: PCMG

Em uma ação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Militar (PMMG) foi deflagrada, nesta quarta-feira (19/2), a 2ª fase da operação Xeque-Mate, que investiga a atuação de um grupo de suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Santa Helena, em Itajubá, no Sul do estado.

Durante a ação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária, resultando na detenção de cinco suspeitos, com idades entre 29 e 40 anos, e uma mulher suspeita de 27 anos.

No decorrer da operação, foi apreendida grande quantia em dinheiro, anotações, celulares, veículos, relógios, joias e pequena quantidade de droga, reforçando os indícios da atividade criminosa investigada.

A ação contou com a participação de aproximadamente 30 policiais civis e 50 militares, reafirmando o compromisso das forças de segurança no combate ao narcotráfico e na manutenção da ordem pública.

As investigações prosseguem.

Fonte: PCMG