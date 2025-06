PCMG deflagra operação contra o tráfico e crimes patrimoniais

Ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta sexta-feira (27/6), a operação Tracker, com foco no combate ao tráfico de drogas e a crimes violentos contra o patrimônio no município de Nova Resende, Sul do estado. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva.

Durante os trabalhos, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de balanças de precisão e celulares utilizados nas práticas criminosas. Quatro suspeitos foram presos em flagrante, e um adolescente apreendido.

O delegado Manoel Nora, responsável pelas investigações, pontua a importância da ação: “A operação foi um sucesso e com certeza impactará significativamente na redução da criminalidade violenta e no tráfico de drogas da região”.

Os suspeitos presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça. O adolescente apreendido será apresentado ao Ministério Público para as providências legais.

A operação Tracker contou com a participação de dez policiais civis das unidades em Nova Resende, Monte Belo, Muzambinho e Guaxupé, com empenho de cinco viaturas.

Fonte: PCMG