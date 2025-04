PCMG cumpre prisão e apreende drogas e armas em Três Pontas

A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas no município.

Foto: PCMG

Na tarde desta quarta-feira (09/04), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), em Três Pontas, Sul do estado, deflagrou operação para cumprir uma prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas no município.

Durante a operação, os policiais localizaram em duas residências – uma delas a casa do suspeito e a outra de sua avó, onde ele tinha livre acesso – diversas porções de drogas, incluindo 181 de maconha, 140 de cocaína e 46 de crack, no total aproximado de 1,5 quilo de entorpecentes.

Além disso, foram apreendidos um revólver com a numeração de série suprimida e três munições. Também foram encontrados dinheiro e materiais destinados ao preparo e à comercialização da droga.

Diante dos fatos, o suspeito, de 18 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O preso foi encaminhado à delegacia, para a formalização dos procedimentos de polícia judiciária, e, em seguida, ao sistema prisional. Pela PCMG, a operação foi coordenada pela equipe da Delegacia em Três Pontas, com apoio de policiais civis lotados em Boa Esperança e Varginha.

Fonte: PCMG