PCMG combate violência doméstica e crime ambiental em Elói Mendes

Foto: PCMG

Na manhã desta quinta-feira (05/09), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na cidade de Elói Mendes, no Sul do estado, em duas ações distintas, prendeu preventivamente um homem, de 41 anos, suspeito de agredir a ex-mulher; e um indivíduo, de 37, detido em flagrante suspeito de comercializar animais silvestres. Dois jabutis foram resgatados.

A operação de combate à violência doméstica foi iniciada com a investigação do descumprimento de quatro medidas protetivas contra a vítima, além dos crimes de agressão física e psicológica, e perseguição. A Polícia Civil requereu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito e, na manhã desta quinta-feira (5/9), a equipe policial abordou o suspeito, cumprindo as cautelares.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Resgate

Ainda pela manhã, atendendo a denúncia de comercialização ilegal de animais silvestres, os Policiais Civis se dirigiram à casa do suspeito, de 37 anos, e o abordaram em flagrante no momento em que ele recebia por encomenda por correio com dois jabutis. Os animais eram transportados em uma caixa fechada e foram resgatados, enquanto o suspeito foi encaminhado à delegacia.

Fonte: PCMG