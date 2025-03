Pai e filho suspeitos de latrocínio são presos em Itajubá

Latrocínio vitimou um homem, que foi localizado às margens do Rio Sapucaí, após três dias de buscas.

Foto: PCMG

Em Itajubá, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na terça-feira (25/3), a prisão temporária de pai e filho, suspeitos de envolvimento no latrocínio que vitimou um homem, de 66 anos, em 2 de outubro de 2024.

O corpo da vítima foi localizado às margens do Rio Sapucaí, no bairro Pessegueiro, após três dias de buscas. Desde então, a Polícia Civil conduziu mais de cinco meses de apurações ininterruptas, empregando técnicas investigativas e sigilo para elucidar os fatos.

No decorrer da investigação, outros dois suspeitos foram presos, em fevereiro, totalizando quatro detidos. Segundo levantado, os suspeitos conheciam a vítima e sua família e tinham como objetivo subtrair uma quantia que acreditavam que ela possuía.

A dupla presa recentemente pela equipe da Delegacia Regional em Itajubá já se encontra recolhida em unidade prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça até a conclusão das investigações e manifestação do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Fonte: PCMG