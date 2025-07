Operação Zero Grau apreende motocicletas em Alfenas

Foto: PCMG

Nesta segunda-feira (21/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou em Alfenas, no Sul do estado, a operação Zero Grau, em repressão a manobras perigosas com motocicletas. Durante os trabalhos, duas motos foram apreendidas.

A ação policial ocorreu no bairro Alto do Aeroporto, local que tem sido utilizado para a prática de condutas arriscadas com motocicletas, como rachas e empinadas, colocando em risco a vida de moradores da região e demais usuários da via pública.

A operação faz parte de uma estratégia da Polícia Civil voltada à proteção da população local, com foco na prevenção de acidentes, no combate à perturbação da ordem pública e na garantia do sossego dos moradores.

“O objetivo é reforçar a presença do Estado em áreas críticas e responder de forma firme às demandas da sociedade por segurança”, destaca o delegado Bruno Esteves da Costa ao acrescentar que “a PCMG seguirá atuando com rigor para coibir práticas que ameacem a tranquilidade dos cidadãos”.

A equipe de investigadores de plantão deu apoio à ação policial.

Fonte: PCMG