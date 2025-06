Operação no Sul de Minas é concluída com quatro novas prisões

No curso das apurações, outras três pessoas foram detidas por suspeita de participação no crime, totalizando sete investigados presos e indiciados.

Foto: PCMG

A terceira fase da Operação Promissória Fatal – decorrente da investigação do homicídio de um homem de 46 anos, em 7 de fevereiro deste ano, na zona rural de Caldas, Sul do estado – foi concluída nessa quinta-feira (26/6) com quatro novas prisões. No curso das apurações, outras três pessoas foram detidas por suspeita de participação no crime, totalizando sete investigados presos e indiciados.

O trabalho investigativo, coordenado pela 1ª Delegacia em Poços de Caldas, aponta que o crime foi premeditado e teria sido motivado por uma dívida financeira, no valor de R$ 55 mil, que um dos suspeitos possuía com a vítima. De acordo com a delegada Juliane Emiko, um dos elementos indicativos de planejamento, é que o principal investigado realizou pesquisas na internet sobre manutenção de armas calibre 38 na véspera dos fatos.

Segundo levantado, o alvo da ação criminosa foi atraído ao local da execução sob o pretexto de negociação de um veículo, sendo morto a tiros. As apurações indicam que o corpo da vítima foi inicialmente enterrado e, dias depois, desenterrado, esquartejado, incinerado parcialmente e lançado em uma cachoeira, numa tentativa de dificultar sua identificação e localização.

Um veículo usado para o transporte do cadáver foi apreendido pela PCMG, no dia 9 de abril, e periciado. Conforme as análises, na tentativa de ocultar provas, o carro chegou a ser lavado e alterado.

Prisões

Os suspeitos foram presos durante três etapas da operação. No dia 9 de abril, houve a prisão de um homem, de 36 anos, na cidade de Campos Gerais, e de outro suspeito, de 28, em Três Pontas. No mês seguinte, em 29 de maio, foi cumprido mandado contra um jovem, de 19 anos, em Poços de Caldas.

Por fim, nesta quinta-feira (26), um suspeito de 29 anos, foi detido em Três Pontas, enquanto duas mulheres suspeitas, de 28 e 32 anos, em Poços de Caldas. Já a terceira suspeita, de 35 anos, teve sua prisão efetuada em Campos Gerais.

Indiciamento

Ao longo da investigação, as sete pessoas foram indiciadas, suspeitas por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e fraude processual. “A crueldade e o grau de organização dos envolvidos chamaram a atenção durante as investigações, demonstrando um alto nível de frieza na execução e na tentativa de encobrimento do crime”, assinala a delegada responsável pela elucidação do caso.

O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.

Fonte: PCMG