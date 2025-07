Operação no Sul de Minas combate à violência doméstica

Ações são fruto de investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Paraguaçu, que apurou três casos distintos envolvendo suspeitos reincidentes.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) intensificou, ao longo da última semana, ações de repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher em Paraguaçu, no Sul do estado. A operação resultou na prisão de três homens, suspeitos por descumprimento de medidas protetivas na sexta-feira (11/7) e no sábado (12/7).

As ações são fruto de investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Paraguaçu, que apurou três casos distintos envolvendo suspeitos reincidentes. Com base nas provas reunidas, foram encaminhadas representações ao Poder Judiciário solicitando a prisão preventiva dos suspeitos investigados.

Na sexta-feira, a PCMG cumpriu mandados contra dois dos suspeitos, um deles, inclusive, foi detido em flagrante no dia anterior (10/7) pelo mesmo crime (descumprimento de medida protetiva).

Já o terceiro suspeito, que havia deixado a cidade, foi localizado em Poço Fundo, no sábado, em ação conjunta com a equipe da delegacia local e a Polícia Militar, após levantamentos de inteligência e troca de informações entre as forças de segurança.

Os três se encontram à disposição da Justiça no sistema prisional.

Fonte: PCMG