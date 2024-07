Operação mira organização criminosa atuante no Sul de Minas

A ação, coordenada pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro em Lavras, contou com o apoio das delegacias regionais em Lavras e Alfenas.

As investigações sobre os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas resultaram em operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), realizada na última quarta-feira (17/7), nos municípios de Lavras e Alfenas, Sul do estado. Na ocasião, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra cinco suspeitos (com idades entre 22 e 33 anos), além do sequestro judicial de bens.

Conforme apurado pela PCMG, a organização criminosa alvo da ação recolhia o dinheiro do tráfico de drogas e dissimulava sua origem ilícita. Por esse motivo, a Justiça determinou o sequestro de contas bancárias e demais investimentos financeiros dos envolvidos, bem como de nove veículos e dois imóveis.

Um dos imóveis sequestrados, localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estava anunciado à venda por R$10,5 milhões.

A ação, coordenada pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) em Lavras, contou com o apoio das delegacias regionais em Lavras e Alfenas.

O inquérito que apurou o caso foi concluído e encaminhado à Justiça.

