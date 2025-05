Operação Extraction tem como alvo o tráfico de drogas em Piumhi

Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.

Foto: PCMG

Em Piumhi, região sudeste do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Extraction, nesta quinta-feira (29/5), visando ao combate dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na ocasião, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. Além disso, veículos – entre carros e motos – vinculados aos suspeitos investigados foram apreendidos, totalizando aproximadamente R$ 200 mil.

Durante as buscas, os policiais também encontraram drogas na residência de dois suspeitos, motivo pelo qual foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Grupo organizado

As investigações tiveram início com a prisão de um homem, suspeito por tráfico de drogas. Conforme apurado, o suspeito seria responsável pelo transporte de entorpecentes do município de Passos até Piumhi, a 92 quilômetros de distância.

Com o avanço dos levantamentos, a Polícia Civil identificou uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e voltada à obtenção de lucro por meio do tráfico de drogas.

O grupo seria dividido em três núcleos distintos, sendo o primeiro responsável pelo fornecimento das drogas, o segundo pelo transporte e entrega dos entorpecentes em Piumhi, e o último, composto por traficantes locais, pela distribuição do produto na cidade.

Fonte: PCMG