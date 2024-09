Operação em Santo Antônio do Amparo fiscaliza mais de 200 veículos e prende suspeitos

Com um efetivo de 90 Policiais Militares em terra e no ar, foram presos suspeitos, foragidos da justiça, e outro em flagrante.

Foto: PMMG

Na tarde da última quinta-feira (05/09), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou a Operação Guardião da Lei na cidade de Santo Antônio do Amparo, no Sul do estado.

Durante a Operação, foram realizadas várias ações, dentre elas blitz de trânsito, batida policial e atividades de Polícia Comunitária com o objetivo de coibir ilícitos, prevenir desordens públicas, aumentar a sensação de segurança e a interação entre PM e Comunidade, seja na área urbana ou rural.

Com um efetivo de 90 Policiais Militares em terra e no ar, foram presos suspeitos, foragidos da justiça, e outro em flagrante. Fiscalizados 212 veículos, havendo inúmeras autuações no cumprimento da lei e da ordem.

A Polícia Militar reforça o seu compromisso com a segurança pública por meio da Operação Guardião da Lei que persistirá em toda a área do Oitavo Batalhão, visando garantir um ambiente mais seguro para todos.

Fonte: PMMG