Operação da Polícia Federal mira crimes de ódio e nazismo no Sul de Minas

Os policiais federais conseguiram identificar o suposto autor das postagens: um homem residente em Três Pontas

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (11/07) a Operação Shoah, com o objetivo de combater crimes de preconceito e incitação ao ódio.

A investigação teve início após uma denúncia da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), que alertou as autoridades sobre publicações antissemitas feitas por um perfil em uma rede social. A análise do conteúdo revelou postagens que exaltavam o nazismo, defendiam grupos terroristas e pregavam o extermínio de judeus.

Durante a operação, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito, na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais. O objetivo é reunir provas que confirmem sua participação nos crimes e, se for o caso, identificar outros envolvidos.

Fonte: Polícia Federal