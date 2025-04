Oito suspeitos são presos em desdobramento de operação em Lavras

Os alvos da operação são suspeitos por integrar um grupo estruturado, que atuava na região desde 2018, sendo responsável por diversos crimes, incluindo homicídios.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta terça-feira (15/4), oito mandados de prisão preventiva em Lavras, no Sul do estado, como desdobramento da operação Inopinatum, deflagrada em novembro de 2024. A ação faz parte da conclusão de investigações que apuram a atuação de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, porte de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

Os alvos da operação são suspeitos por integrar um grupo estruturado, que atuava na região desde 2018, sendo responsável por diversos crimes, incluindo homicídios. As investigações foram conduzidas pela equipe que apura homicídios e tráfico de drogas, vinculada à Delegacia Regional em Lavras.

A ação desta terça-feira marca o encerramento da segunda fase da operação da PCMG, com o indiciamento dos oito suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Primeira fase

A primeira etapa da operação foi deflagrada em 19 de novembro de 2024, quando foram cumpridos 31 mandados de prisão – sendo 21 preventivas e 14 temporárias – e registrados seis flagrantes. A ação contou com o trabalho de 192 policiais civis de diversas unidades do estado, além de apoio da Coordenação Aerotática (CAT), da Coordenação de Operações com Cães (COC) e da Polícia Penal.

Na ocasião, foram apreendidas três armas de fogo, entre elas uma espingarda calibre 12 e duas pistolas calibres .40 e 9mm. Também foram recolhidas porções de maconha, crack e cocaína, R$ 29 mil em espécie, além de três automóveis, três motocicletas e diversos celulares.

Fonte: PCMG