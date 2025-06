Corpo de Bombeiros Militar celebra 50 anos em Poços de Caldas

Durante solenidade, foram realizadas homenagens aos destaques profissionais, valorizando o compromisso, a dedicação e o profissionalismo dos militares.

Foto: Corpo de Bombeiros

O 6º Comando Operacional de Bombeiros (6º COB) e a 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª Cia Ind BM) realizaram, na manhã de hoje (26 de junho), no Teatro do Palace Casino, uma solenidade especial em comemoração aos 50 anos de instalação da primeira unidade em Poços de Caldas e ao Dia do Veterano do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O evento reuniu autoridades civis e militares, homenageados e convidados em uma cerimônia emocionante, marcada pelo reconhecimento àqueles que ajudaram a construir a história da corporação na região.

Entre os momentos de destaque, ocorreu a entrega da moeda comemorativa dos 50 anos da 1ª Cia Ind BM aos parceiros da Corporação, além do agraciamento de militares com o Distintivo de Militar Veterano e a Medalha do Mérito Militar, simbolizando o reconhecimento pelos bons serviços prestados ao longo das carreiras.

Durante a solenidade, também foram realizadas homenagens aos destaques profissionais da 1ª Cia Ind BM e do 6º COB, valorizando o compromisso, a dedicação e o profissionalismo dos militares. Outro ponto relevante foi o ato simbólico de entrega de novas viaturas, adquiridas com apoio de parlamentares e destinadas ao fortalecimento da frota e da capacidade de resposta da corporação.

O 6º COB e a 1ª Cia Ind BM agradecem a presença de todos e compartilham com orgulho algumas imagens que registraram este momento histórico para a corporação e para a cidade de Poços de Caldas.

Fonte: Corpo de Bombeiros