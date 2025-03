Mulher é presa em Pouso Alegre suspeita de furto em restaurante na BR-381

Foto: PRF

Uma mulher de 53 anos, suspeita de conduzir um veículo de escolta de carga de dimensões excedentes, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pouso Alegre, na tarde de quarta-feira (26/03), após supostamente furtar produtos em um restaurante na BR-381 em Mairiporã/SP.

Por volta das 18h, no km 871, uma equipe da Delegacia PRF de Pouso Alegre abordou e prendeu uma mulher de 53 anos. A prisão ocorreu após a PRF receber informações da Delegacia PRF de Atibaia/SP sobre um furto ocorrido horas antes em um restaurante na BR-381, em Mairiporã/SP.

Segundo a gerência do estabelecimento, a suspeita havia subtraído produtos alimentícios e de vestuário. A PRF de Atibaia iniciou diligências para localizar a autora do crime. A equipe da Delegacia PRF de Pouso Alegre, ao tomar conhecimento do fato, conseguiu localizá-la e abordá-la no km 871, já em Pouso Alegre.

No momento da abordagem, a suspeita realizava um serviço de escolta de carga de dimensões excedentes. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão, suspeita pelo crime de furto.

A mulher presa foi encaminhada à Delegacia da Polícia Judiciária em Mairiporã/SP, onde a ocorrência foi apresentada.

Fonte: PRF