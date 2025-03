Mulher é atropelada por motociclista em São Lourenço

A vitima estava deitada na pista de rolamento, consciente, com escoriações na face, tórax e membros inferiores; O condutor da moto nada sofreu e permaneceu no local.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta segunda-feira, dia 10 de março, por volta das 13h40, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado para a uma ocorrência de atropelamento no Centro da cidade.

Ao chegar no local, a equipe dos Bombeiros depararam com uma mulher, de 62 anos, que teria sido atropelada por uma motocicleta ao atravessar a faixa de pedestres, na avenida Dom Pedro II, no Centro de São Lourenço. A vitima estava deitada na pista de rolamento, consciente, com escoriações na face, tórax e membros inferiores.

A equipe de resgate agiu imediatamente prestando os primeiros socorros, imobilizando a paciente e encaminhando ao Hospital de São Lourenço. O condutor da moto nada sofreu na colisão e permaneceu no local até a chegada do socorro.

Fonte: Corpo de Bombeiros