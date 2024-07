Mulher capota carro após se sentir mal em Alfenas

A vítima recebeu os cuidados necessários no local e foi encaminhada ao hospital para uma avaliação mais detalhada.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta sexta-feira (26), um carro capotou no centro de Alfenas após a motorista, de 55 anos relatar que sentiu-se mal e em seguida colidir com um veículo estacionado. A vítima estava sozinha no carro no momento do acidente.

Ao chegarem para o resgate, a equipe do Corpo de Bombeiros de Alfenas encontrou o veículo capotado com a motorista ainda dentro. Ela estava confusa, mas sem ferimentos aparentes.

Os bombeiros estabilizaram o carro e entraram no veículo para estabilizar a região cervical da motorista. Após garantir a segurança, a condutora foi retirada do veículo. A vítima recebeu os cuidados necessários no local e foi encaminhada ao hospital para uma avaliação mais detalhada.

Fonte: Corpo de Bombeiros