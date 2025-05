Motorista perde o controle na curva e caminhão capota em Carmo de Minas

Acidente provocou a queda de um poste de energia elétrica, vazamento de combustível e o espalhamento da carga pela pista.

Foto: Corpo de Bombeiros

No início da noite desta quarta-feira (14/5) o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado para atender a uma ocorrência, onde um caminhão carregado de milho teria capotado, por volta das 18h50, após o motorista perder o controle do veículo em uma curva na BR-460 nas proximidades do bairro Olaria, no município de Carmo de Minas, Sul de Minas Gerais.

O acidente provocou a queda de um poste de energia elétrica, vazamento de combustível e o espalhamento da carga pela pista. Uma equipe terceirizada da Cemig desligou a energia no local, devido ao risco de choque elétrico, garantindo a segurança das equipes de socorro.

A equipe dos Bombeiros, ao chegar no local, realizou o desencarceramento do motorista que ficou preso às ferragens, utilizando ferramentas hidráulicas. A vítima, um homem de 40 anos, foi retirada consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, sendo imediatamente entregue aos cuidados da equipe do SAMU que a encaminhou ao hospital de São Lourenço.

A ocorrência contou com o apoio da Defesa Civil de Carmo de Minas e da Polícia Militar que ficou responsável pela sinalização do local e do veículo.

Fonte: Corpo de Bombeiros