Motorista perde o controle e invade residência em Alfenas

Durante a colisão, uma família ficou retida dentro de uma das residências, pois o veículo bloqueou o único acesso da casa.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (17), por volta de 6h55, um veículo Volkswagen Taos perdeu o controle e colidiu contra três edificações no cruzamento da Rua Redenção com a Rua Cristina Mendes, no bairro Jardim América, em Alfenas.

O acidente resultou na destruição de um ponto comercial, além de outras duas residências, que também foram atingidas. O condutor do veículo, único ferido na ocorrência, foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano com lesões no braço direito, próximo ao punho, e na cabeça. Seu estado de saúde é considerado estável.

Além dos danos aos imóveis, uma motocicleta foi completamente destruída e um carro ficou severamente danificado. Um terceiro veículo teria sido atingido no início da Rua Redenção, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Durante a colisão, uma família ficou retida dentro de uma das residências, pois o veículo bloqueou o único acesso da casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, verificou que a equipe do SAMU já estava a caminho. Como medida de segurança, foi necessário a demolição de um muro que apresentava risco iminente de queda.

A Polícia Militar e a Defesa Civil compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros