Motorista perde o controle e cai com veículo em barranco de 15 metros em Machado

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da última sexta-feira (26), um Volkswagen Polo saiu da pista na Rodovia MG-179, Km 39, próximo à cidade de Machado. O acidente ocorreu por volta das 10h17min e mobilizou os Bombeiros Militares de Machado, que rapidamente chegaram ao local para prestar socorro.

A condutora, uma mulher de 66 anos, estava dirigindo o veículo no sentido São Paulo/Carvalhópolis quando perdeu o controle e caiu no talude rodoviário de aproximadamente 15 metros de altura.

Utilizando equipamentos especializados, os bombeiros desceram até o local onde o carro parou, imobilizaram a vítima e a resgataram.

A equipe do SAMU foi acionada e transportou a condutora ao hospital de Machado. Felizmente, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros