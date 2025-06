Motorista perde o controle, colide com árvore e morre na MG-179

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada desta sexta-feira (13), por volta das 4h, um grave acidente foi registrado na MG-179, rodovia que liga Alfenas a Machado, nas proximidades do aterro sanitário de Alfenas.

Um homem de 47 anos, que conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e colidiu frontalmente contra uma árvore. O impacto foi violento, e o motorista morreu ainda no local, ficando preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado e deslocou rapidamente até o ponto do acidente. No local, os militares constataram o óbito e realizaram a complexa operação de desencarceramento da vítima, utilizando técnicas específicas de salvamento veicular para a retirada do corpo do interior do veículo.

Fonte: Corpo de Bombeiros