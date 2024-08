Motorista perde freio e colide com barranca, deixando duas pessoas feridas

Ambas as vítimas apresentaram ferimentos leves aparentes e foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano para avaliação e tratamento.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quarta-feira (07/08), às 13h30, um capotamento no bairro Vale Verde, em Alfenas, deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu quando o motorista descia a rua e o carro perdeu os freios. Para evitar que o veículo caísse em uma ribanceira, o motorista virou o carro, colidindo com um barranco, o que resultou no capotamento.

Os Bombeiros de Alfenas foram acionados para o resgate e, ao chegarem ao local, o motorista havia conseguido sair do carro por conta própria, foi necessário estabilizar o carro para evitar novos movimentos ou capotamentos.

Uma passageira, mulher grávida de 7 meses, estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram e foi atendida dentro da unidade de resgate, onde recebeu os cuidados necessários. A outra passageira, que estava dentro do carro, estava desmaiada. Os bombeiros estabilizaram a cervical da vítima e a retiraram do veículo em segurança.

Ambas as vítimas apresentaram ferimentos leves aparentes e foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano para avaliação e tratamento.

Fonte: Corpo de Bombeiros