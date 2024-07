Motorista perde controle e bate em árvore em Itumirim

Foi necessário o uso de uma motosserra para retirar os galhos e acessar a motorista, que estava consciente e queixando de dores pelo corpo.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da última terça-feira (30) o Corpo de Bombeiros de Lavras foram acionados a comparecer na estrada de acesso a cidade de Itumirim, onde um veículo Ford Ka havia saído da pista e colidido contra uma árvore.

Chegando no local a equipe dos bombeiros confirmou a informação e depararam com a motorista, de 64 anos, retida dentro do veículo.

Foi necessário o uso de uma motosserra para retirar os galhos e acessar a motorista, que estava consciente e queixando de dores pelo corpo.

A vítima foi imobilizada e repassada ao SAMU, que fez o transporte até a UPA. A Polícia Militar também compareceu no local e tomou as providências cabíveis.

Fonte: Corpo de Bombeiros