Motorista dorme no volante e colide com poste em Lavras

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da última quinta-feira (08/08), na cidade de Lavras, Sul do estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a um acidente na rua Zirlene Maria de Oliveira, no bairro Nova Era 3.

Segundo a motorista, uma mulher de 36 anos, ela seguia para seu trabalho e teria adormecido ao volante, vindo a perder o controle direcional do veículo, ocasionando a colisão contra um poste de energia elétrica.

Devido a forte colisão, o poste partiu em sua base e caiu no meio da rua. A motorista foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao pronto socorro da cidade, queixando de dores na região torácica.

A Polícia Militar (PM) também compareceu no local e tomou as providências cabíveis, assim como a empresa de energia elétrica do município.

Fonte: Corpo de Bombeiros