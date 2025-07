Motorista de aplicativo vítima de sequestro é resgatado em Pouso Alegre

Os suspeitos presos foram encaminhados ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Em Pouso Alegre, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resgatou, nessa segunda-feira (30/6), um motorista de aplicativo, de 65 anos, que havia sido sequestrado na noite anterior, em Itajubá, na mesma região. Dois suspeitos, de 23 e 24 anos, foram presos, e um terceiro, de 33, foi identificado, mas conseguiu fugir.

A equipe da Delegacia Regional em Pouso Alegre iniciou as buscas pela vítima após receber informações da Delegacia Regional em Itajubá sobre o desaparecimento do motorista e a possível circulação do veículo em Pouso Alegre.

Durante a operação, os policiais localizaram o automóvel da vítima estacionado na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo, momento em que realizaram a abordagem. No interior do carro estavam um homem e uma mulher, sendo o motorista encontrado deitado no assoalho entre os bancos, com sinais de agressão.

Além do resgate da vítima, a Polícia Civil apreendeu dinheiro em espécie, dois cartões bancários em nome de outras pessoas e o veículo utilizado no crime, que apresentava avarias. Os suspeitos presos foram encaminhados ao sistema prisional.

Ação criminosa

Segundo relato, o motorista teria sido abordado por volta das 22h de domingo (29/6), nas proximidades da rodoviária de Itajubá, durante uma corrida contratada via aplicativo. No trajeto até o bairro Medicina, também em Itajubá, a vítima sofreu um golpe de estrangulamento. A dupla então assumiu o controle do veículo e seguiu até Pouso Alegre, mantendo o motorista sob ameaças e agressões.

No percurso, os suspeitos venderam pertences da vítima, como celular, aliança, relógio e itens do veículo. Eles também exigiram a senha do cartão bancário do motorista, que foi utilizado posteriormente. Já em Pouso Alegre, o terceiro suspeito se juntou ao grupo.

As investigações sobre o crime continuam.

Fonte: PCMG