Motorista de Alfenas encontra cobra no retrovisor de seu veículo

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (18/09), por volta das 10h, uma cena inusitada surpreendeu o proprietário de uma caminhonete, no centro de Alfenas. Ao estacionar o seu veículo no centro da cidade, o motorista percebeu uma cobra no retrovisor do carro. A situação chamou a atenção de pedestres e rapidamente os Bombeiros de Alfenas foram acionados para o resgate.

Ao chegar no local, a cobra, que inicialmente estava no retrovisor, logo entrou na parte próxima ao motor do veículo. Com uma atuação ágil, a equipe de Bombeiros de Alfenas conseguiu capturá-la sem causar ferimentos ao animal. Ainda de acordo com os Bombeiros, a cobra não era venenosa, mas o incidente provocou susto em quem passava pelo movimentado local.

A captura foi realizada de forma segura, garantindo a tranquilidade dos presentes e do proprietário da caminhonete. Por fim, o animal foi solto pelo Corpo de Bombeiros em seu habitat natural, em uma vegetação de Alfenas.

Fonte: Corpo de Bombeiros