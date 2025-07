Motociclista fica ferido em colisão com caminhão

O condutor do caminhão não se encontrava mais no local no momento da chegada das equipes

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (18/07), por volta das 11h, o Corpo de Bombeiros Militar de Alfenas foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre uma motocicleta e um caminhão na Avenida Henrique Munhoz Garcia, no bairro Morada do Sol, em Alfenas.

Ao chegarem ao local, as equipes de salvamento e resgate realizaram o isolamento e sinalização da área, atuando em conjunto com o SAMU no atendimento à vítima.

O motociclista, um homem, apresentava vários ferimentos no rosto com sangramento, além de lesões nas mãos e pés. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, controlando o sangramento e realizando os curativos necessários. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano.

O condutor do caminhão não se encontrava mais no local no momento da chegada das equipes, e o veículo também havia deixado a cena.

Fonte: Corpo de Bombeiros