Motociclista fica ferido em acidente com carro em Alfenas

Com a ajuda da equipe do SAMU, os bombeiros realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Alzira Velano

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da última quarta-feira (17/07), por volta das 11h00, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta e um carro nos cruzamentos da Avenida Presidente Artur Bernardes com a João Paulino Damasceno, no centro de Alfenas. Devido ao impacto, o motociclista foi lançado ao solo.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Alfenas chegou rapidamente ao local e se deparou com a vítima, um homem de 57 anos, queixando-se de dores nas costas, tórax e região abdominal.

Com a ajuda da equipe do SAMU, os bombeiros realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. A condutora do carro não se feriu.

Fonte: Corpo de Bombeiros