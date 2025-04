Motociclista fica ferido em acidente com carro em Alfenas

Foto: Corpo de Bombeiros

Durante a tarde desta quinta-feira, dia 17 de abril, por volta das 13h, o Corpo de Bombeiros Militares de Alfenas foi acionado para atender a uma colisão, na Avenida Henrique Munhoz Garcia, em Alfenas, que envolveu um automóvel e uma motocicleta.

Segundo informações do condutor da motocicleta, ele seguia no sentido Centro quando foi surpreendido por um carro que realizava uma conversão à esquerda. Sem tempo hábil para evitar o impacto, os dois veículos colidiram.

Ao chegar no local, a equipe de resgate dos Bombeiros apenas com o motociclista ferido, que precisou de atendimento médico. Coube então ao Corpo de Bombeiros Militar de Alfenas prestar os primeiros socorros no local à vítima.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros