Motocicleta fica ferido após colidir com carro em Alfenas

Após a estabilização da vítima, ele foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano, com o apoio da equipe do SAMU, que auxiliou no atendimento.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde de quinta-feira (08/08), uma colisão entre uma motocicleta e um carro, na Avenida Jovino Fernandes Sales, no bairro Jardim Boa Esperança, em Alfenas, mobilizou equipes de resgate dos Bombeiros de Alfenas.

O motociclista, um homem de 31 anos, foi ao solo após o impacto. Os Corpo de Bombeiros de Alfenas chegaram rapidamente ao local e realizaram os primeiros socorros a vítima. O motociclista sofreu uma fratura exposta na perna direita e lesão no braço esquerdo. Os Bombeiros imobilizaram a perna fraturada e aplicaram curativos nos ferimentos.

Após a estabilização da vítima, ele foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano, com o apoio da equipe do SAMU, que auxiliou no atendimento.

Fonte: Corpo de Bombeiros