Missionário suspeito por crimes de pedofilia é preso

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quinta-feira (22/5), mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem de 36 anos, que exercia atividades como missionário protestante e é suspeito pela prática de crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A investigação foi desenvolvida pela Delegacia de Polícia Civil em Lambari, em conjunto com autoridades do Estado de São Paulo, onde os abusos teriam ocorrido, especificamente na cidade de Mongaguá. Conforme apurado, o suspeito se valia da posição religiosa e da confiança dos fiéis para se aproximar das vítimas, praticando atos de abuso e exploração sexual.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os policiais civis apreenderam um celular e um laptop, utilizados para manter contato com as vítimas e, possivelmente, para armazenar material vinculado aos crimes investigados.

Os dispositivos serão encaminhados à perícia técnica, com o objetivo de aprofundar as apurações, identificar outras possíveis vítimas e esclarecer todos os fatos.

As medidas cautelares foram autorizadas pelo Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal Brasileiro.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG