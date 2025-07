Minas passa a contar com mais um Posto de Identificação no Sul do estado

A instalação do posto na cidade resulta de uma parceria entre a PCMG e a Prefeitura de Wenceslau Braz, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de identificação civil.

Foto: PCMG

Nessa quarta-feira (9/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou mais um Posto de Identificação no estado, desta vez, no município de Wenceslau Braz, Sul do estado. A unidade funciona na Rua Oswaldo Reinaldo, 47, Centro.

O atendimento aos cidadãos ocorre mediante agendamento, por meio do WhatsApp (35) 91025-2542, ou presencialmente, na Delegacia de Polícia em Wenceslau Braz, localizada na Avenida Major Lisboa da Cunha, 220, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

Avanços

Para o porta-voz da PCMG, delegado Saulo Castro, “a expectativa é de que a inauguração dessa unidade facilite a emissão de documentos de identidade no próprio município, evitando deslocamentos a cidades vizinhas e promovendo inclusão social”.

Já o chefe do 17º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Pedro Henrique Rabelo Bezerra, associa o novo posto à otimização do trabalho da PCMG no interior, com mais agilidade nos atendimentos e dignidade para a população. “Estamos aproximando a instituição do cidadão mineiro e garantindo o acesso a direitos fundamentais”, exaltou.

Cerimônia de inauguração

A solenidade contou também com a presença do delegado regional em Itajubá, Alexandre Valentim Boari de Souza, do delegado titular em Wenceslau Braz, Kalil Farah Júnior, de representantes do Executivo e do Legislativo Municipal, além de policiais civis, autoridades locais e representantes da comunidade.

Fonte: PCMG