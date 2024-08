Mais de 120 episódios de incêndios são combatidos nas rodovias do Sul de Minas

Meses de maio a julho concentraram 76,8% dos casos de incêndio

Foto: Corpo de Bombeiros

De janeiro a julho deste ano, a EPR Sul de Minas, concessionária que administra oito rodovias no sul do estado, atuou 125 vezes em ações de combate a incêndio às margens das rodovias. O período entre maio e julho, meses de estiagem, concentrou 76,8% das ocorrências, somando 96 casos. Somente no mês das férias foram 34 registros de incêndios.

A maioria de ocorrências dessa natureza estão concentradas na BR-459, MG-173 e MG-290. O último registro de atuação da EPR Sul de Minas foi na tarde do dia 5 de agosto, no km 99 da BR-459. A concessionária atuou em conjunto com o corpo de bombeiros no combate a um incêndio em um bambuzal. O apoio das equipes da EPR durou cerca de três horas. A EPR ainda utilizou dois mil litros de água durante a ação.

Nas estações secas do ano, o risco de queimadas em rodovias costuma ser elevado. A escassez de chuva, aliada à ação dos ventos, pode fazer as chamas se espalharem e causarem grandes desastres naturais e até mesmo acidentes. Por isso, o apoio dos moradores lindeiros e dos usuários é fundamental. “Nossa recomendação é não jogar pontas de cigarro às margens da rodovia, não soltar balões, não acender fogueiras, não atear fogo em lixo e não promover queimadas não autorizadas para fins agrícolas”, afirma o gerente de operações, Leonard Brangioni.

Dicas de segurança

No caso de se deparar com fogo e/ou fumaça às margens da rodovia, além de avisar os órgãos competentes, os usuários podem tomar algumas precauções para prevenir acidentes:

Fechar os vidros do veículo;

Manter distância segura do veículo da frente;

Trafegar com farol baixo aceso;

Não ligar o pisca alerta com o veículo em movimento;

Não parar na faixa de rolamento.

Os usuários que avistarem fogo e/ou fumaça nas rodovias administradas pela EPR Sul de Minas devem ligar para o número 0800 290 0459. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas por dia.

Fonte: EPR Sul de Minas