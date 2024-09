Jovem de 19 anos morre em acidente em rodovia de Três Pontas e três vítimas ficam feridas

No outro veículo haviam quatro ocupantes, que nada sofreram.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada do último domingo (15), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um grave acidente entre dois carros, próximo à Charneca, onde houve uma colisão frontal entre um veículo GM Vectra e um Fiat Palio, na rodovia MG 167, km 13, em Três Pontas, deixando uma vítima fatal. Por volta das 01h40, os Bombeiros comparecemos no local

No momento do acidente haviam quatro ocupantes em cada veículo. Os ocupantes do Vectra nada sofreram, porém três vítimas do Palio precisaram ser resgatadas, sendo duas em estado grave e outra consciente com suspeita de fratura de membro inferior, além de escoriações.

O condutor do Palio, de 19 anos de idade, infelizmente não resistiu ao impacto da colisão e ficou preso nas ferragens. Coube a equipe do Corpo de Bombeiros, com o uso do aparelho desencarcerador, a retirada da vítima, que foi repassada para funerária Cônego Vitor de Três Pontas.

Os trabalhos foram realizados pela equipe do Corpo de Bombeiros em conjunto com o SAMU, Polícia Rodoviária, Polícia Civil e o grupo de apoio da empresa EPR.

Fonte: Corpo de Bombeiros