Itajubá se une ao Dia Mundial da Prevenção do Afogamento

Mobilização nacional alerta para os perigos do afogamento e reforça medidas simples de prevenção que salvam vidas

Foto: Corpo de Bombeiros

A Prefeitura Municipal de Itajubá se une à mobilização global do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, celebrado anualmente em 25 de julho, reforçando o compromisso com a saúde pública e a proteção da vida.

A ação é coordenada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), parceira oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme a resolução A/RES/75/273 da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

O afogamento é uma das principais causas de morte acidental no país, com cerca de 5.500 vítimas fatais por ano. O dado mais alarmante: é a segunda maior causa de morte acidental entre crianças no Brasil.

Diante desse cenário preocupante, a Prefeitura de Itajubá reforça a importância da prevenção e da educação para reduzir esses números. A campanha destaca ações simples e eficazes, como o lema: “A distância de um braço salva vidas”, indicando que a supervisão próxima de crianças em ambientes aquáticos é essencial para evitar tragédias.

A mobilização nacional busca promover atividades educativas, treinamentos e divulgação de boas práticas em segurança aquática. A Prefeitura incentiva a participação de toda a comunidade e reafirma seu compromisso em proteger a vida e promover a conscientização.

Fonte: Prefeitura de Itajubá