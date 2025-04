Itajubá forma 21 novos Guardas Municipais

Itajubá segue investindo fortemente em segurança, com destaque para a ampliação do centro de monitoramento

Foto: Guarda Civil Municipal de Itajubá

Itajubá celebrou a formatura de 21 novos guardas municipais, entre homens e mulheres, que agora passam a reforçar a segurança e o bem-estar da população. A cerimônia, ocorrida nesta segunda, 14, marca mais um passo importante no fortalecimento da segurança pública do município.

O curso de formação contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e ofereceu uma preparação completa, incluindo aulas de defesa pessoal, artes marciais, primeiros socorros, técnicas de abordagem, de acolhimento e preparo físico.

O município mantém um convênio ativo com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, promovendo ações conjuntas e integradas. Além disso, segue investindo fortemente em segurança, com destaque para a ampliação do centro de monitoramento, que agora conta com uma estrutura maior e mais moderna, garantindo ainda mais agilidade e eficiência nas ações de prevenção e resposta a ocorrências.

“Parabenizo os formandos e todos que trilharam esse caminho até aqui. Eles nos auxiliam muito na segurança da cidade. A Guarda Municipal já é referência em Itajubá, e esse reforço com homens e mulheres qualificados, de excelência, é muito importante para o trabalho integrado com as demais forças de segurança”, destacou o Secretário de Defesa Social André Coli.

Atualmente, algumas vagas estão abertas para contratação imediata, e os demais formandos ficarão à disposição para futuras contratações ao longo dos próximos dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

Fonte: Prefeitura de Itajubá