Incêndios causam transtornos em dois bairros de Lavras

O Corpo de Bombeiros destacou a importância da conscientização da população sobre os perigos das queimadas, especialmente em áreas urbanas.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde de segunda-feira (12), incêndios em áreas de vegetação nos bairros Joaquim Sales e Morada do Sol, em Lavras, no Sul de Minas Gerais, causaram grandes transtornos para os moradores e riscos à saúde e ao meio ambiente. Por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros de Lavras foi acionado para combater um incêndio na mata que divide os bairros Joaquim Sales e São Vicente. O fogo representava um perigo iminente, com focos que ameaçavam se alastrar e atingir diversas casas próximas à mata.

Apenas 20 minutos depois, os bombeiros foram novamente chamados para atender outra ocorrência de incêndio em uma área de vegetação nos bairros Morada do Sol 2 e 3. Assim como no primeiro caso, o fogo colocou em risco as residências vizinhas, além de causar danos ambientais e à saúde pública devido à intensa fumaça e poluição geradas.

As autoridades lembram que provocar queimadas sem a devida autorização é crime, com pena prevista de até 4 anos de prisão.

Fonte: Corpo de Bombeiros